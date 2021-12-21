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アディダス　サッカー　ベンチコート　120
商品番号 S25834681364
商品名

アディダス　サッカー　ベンチコート　120
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

3〜4回位の着用だったかと思います。人工芝のグラウンドに来て、裾に芝がちいています。すみません、面倒でまだもついています。写真4枚目、よーくみたら少しスレがありました。
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