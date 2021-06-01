ブラックレーザーパター　33inch

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商品詳細
製品名:ブラックレーザーパター（BlackLaserPutter）材質:ヘッドA6061合金フェイスSus303/431ロフト角(°):3.5°ライ角(°):72°シャフト長(inch):34inch総重量(g):480gヘッド重量(g):約318ｇシャフト重量(g):102gグリップ重量(g):60gRookieRookie(ルーキールーキー)所在地：韓国定価 47,850円送料込の価格となります。4〜5回使用しましたが、まだまだ綺麗です。よろしくお願いします。利き手···右
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