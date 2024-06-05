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ハンドメイド　コヤンイサムチョン　ダーツ入りポーチ14
商品番号 F36314537164
商品名

ハンドメイド　コヤンイサムチョン　ダーツ入りポーチ14
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。コヤンイサムチョンのファブリックを使って、ダーツ入りポーチを作りました。◎ダーツ入りポーチ141600円◎ダーツ入りポーチ161800円◎ダーツ入りポーチ14オーダー品1550円◎マチ付きポーチ20オーダー品1800円＊同梱割　150円合計　6600円サイズ　　　縦　11.5cm横　上15cm下16.5cmマチはありませんが、ダーツが入っているので、意外とはいります。使用した生地　　表地　USAコットン　　裏地　シーチング14cmファスナー使用表地に厚手の接着芯使用あくまでも素人採寸のため、多少の誤差があるかもしれません。ご了承下さいませ。一つ一つ丁寧にお作りしていますが、素人のハンドメイドですので、歪みやズレ、２度縫いなどの至らない点があるかもしれません。ご理解頂ける方と素敵なご縁がありますように。。。この商品は고양이삼촌（コヤンイサムチョン）のファブリックを使用したりぃ♡のハンドメイド品です。고양이삼촌（コヤンイサムチョン）のオリジナル製品ではありません。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper517509.html
http://narcologia.ru/goods/injure322167.html
http://narcologia.ru/goods/injure178267.html
ハンドメイド　コヤンイサムチョン　ダーツ入りポーチ14
配送料込 ハンドメイド コヤンイサムチョン ダーツ入りポーチ ...
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