ヌビバッグ　ヌビ　パールバッグ　ハンドメイド

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まい様宜しくお願いいたします☺︎ネイビーヌビ7mmでのお作り可能です！大きさたて21よこ20（底横）マチ16.5開封口はよこ＋マチ＝36.5となります。持ち手30→2,980円☆オプションショルダー92cm450円※青の★内ポケット 350円外ポケット 450円片面パール 900円マグネットホック 400円送料330円小計5,860円＋メルカリ手数料合計6,515円●納期はお支払い後1〜2週間です。●素人によるハンドメイドです。仕上がりがオーダーサイズより±2cm程度誤差が生じる場合がありますので、ご了承下さい。お気軽にご質問等お待ちしてます☺︎また参考写真をいくつか掲載しましたのでご確認くださいm(__)m