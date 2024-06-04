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ヌビバッグ　ヌビ　パールバッグ　ハンドメイド
商品番号 B22638885941
商品名

ヌビバッグ　ヌビ　パールバッグ　ハンドメイド
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まい様宜しくお願いいたします☺︎ネイビーヌビ7mmでのお作り可能です！大きさたて21よこ20（底横）マチ16.5開封口はよこ＋マチ＝36.5となります。持ち手30→2,980円☆オプションショルダー92cm450円※青の★内ポケット　350円外ポケット　450円片面パール　900円マグネットホック　400円送料330円小計5,860円＋メルカリ手数料合計6,515円●納期はお支払い後1〜2週間です。●素人によるハンドメイドです。仕上がりがオーダーサイズより±2cm程度誤差が生じる場合がありますので、ご了承下さい。お気軽にご質問等お待ちしてます☺︎また参考写真をいくつか掲載しましたのでご確認くださいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/Sydney891549.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln907002.html
http://narcologia.ru/goods/stealth793776.html
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