【送料込み】脚取り外し可能 2WAY 2人掛けソファー

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１脚使用しなくなったので出品します。合皮張りで、しっかりとお掃除ができるソファです。ところどころ猫の引っ掻き傷があり。ご理解をいただける方のみご購入お願いします。傷の具合は画像をご参照ください。足が取り外せるようになっており、フロアソファとしても使用することができます。こちらの良いところは、縫い目が比較的浅いので、細かいところまでしっかりと清掃ができます。なので、ペットを飼われている方はわんちゃんや猫ちゃんなどと一緒に座ることができるかと思います。私が座ったところでは特にヘタりは感じませんでした。たのめる便で発送予定です。足はネジ式になっており、取り外して同封します。発送直前に綺麗に拭きあげてお送りします。購入時価格 7万円全体のサイズ横幅 約140cm奥行き約90cm高さ 足あり約75cm （足の長さ12cm）地面から座面の高さ 足あり約34cm座面の奥行き 50cmテイスト...シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダンカラー...ベージュ主な張り地...人工皮革（合成皮革）機能...脚取り外し可ソファ、ソファー、カウチ、2人掛け、合皮、ベージュ、シンプル