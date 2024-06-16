

OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー



OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー OKURA 大倉陶園 おおくらとうえん ブルーローズ 金彩 カップ＆ソーサー

ご覧いただきありがとうございます。プロフィールと下記の商品詳細のご確認をお願いいたします。【こちらの商品は現在メルカリでのみ出品中】【ブランド】・大倉陶園（おおくらとうえん）【商品名】・ブルーローズ金彩カップ＆ソーサー【サイズ】・カップ口径：約7.3cm・カップ高さ：約6.2cm・ソーサー直径：約13cm【素材】・磁器【色】・画像参照【付属品】・なし【コメント】・底部に保管の際にできた薄汚れが見られます。全体的に見ると目立つダメージのない美品です。※即購入OKですが、購入後の価格交渉や商品状態のご確認はお断りさせていただきます。気になる点や価格交渉などがありましたら、購入前にコメントよりお願いいたします。よろしくお願いいたします。