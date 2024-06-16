ニトリ　ロゾ4 クッション　レッド

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商品詳細
ニトリ カウチソファ ロゾ4定価：199,000円(税込)の付属品のクッション(2個セット)です。ニトリ内で高価格帯ソファの付属品のため、高級感あると思います。クッション単体でも現在ニトリで販売中です。--------別売り背あてクッション(ロゾDBR本革)商品コード:1157067--------1つ定価5,990円なので、2つセットだと定価11,980円です。使用せずに別で保管していたのでへたりや汚れ等はほとんどないと思いますが、中古品としてご理解ください。サイズ(約)40×40×厚14cm重量約700g皮革牛革クッション
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