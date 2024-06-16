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- 色被せ切子 手造り ロックグラス2客【美品】箱入り
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商品詳細
未使用で保管していましたが長期保管品ですので未使用に近いにさせていただきました。手造りで丁寧にカットを施された芸術品です。お箱には経年の傷みがありますが元箱に入れてお送りさせていただきます。長期保管品にご理解いただけます方よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit107286.html
http://narcologia.ru/goods/marshal133780.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation89521.html
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