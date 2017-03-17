◎サルグミンヌ カロット/ディゴワン /フランスアンティーク/ブロカント

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○DIGOINSARREGUEMINESカロット深皿。カトリック僧侶の帽子、「カロット」のネーミングで呼ばれる、リムなしの深皿。シンプルな白釉器としては、リム皿、リム深皿に比べると個体数が少ないタイプですね。◆状態カトラリー痕の少ない艶のあるコンディションの良い、お皿です。古いものですので、表面、内側に多少の汚れやキズがございます。製作時のフリもの色づき、色ムラ、凹凸、黒点、気泡痕、貫入がございます。少しぐらつきがございます。写真ではわかりにくいかもしれませんので、ご注意くださいませ。状態に関して、極力写真にて掲載させていだだきますが、小さなダメージやキズ、汚れ等、写真に写らない場合もございます。画像をよくご覧いただき、ご検討くださいませ。◆サイズφ205mmH43mm（サイズは素人採寸の為、参考程度でお願いします）ヴィンデージ、アンティークに関する注意点◆商品写真の色や雰囲気は、お使いのモニターにより、実物とは少し違う場合もございます。予めご了承ください。◆ヴィンテージ、アンティーク商品は、1点1点特徴の違う商品の為、返品・交換はお受けしておりません。◆経年による素材の劣化や、キズ、色褪せ、色ヤケなどのダメージは、小さなものから大きなものまで必ずございます。大きなダメージがある部分は、極力写真にて掲載させていただいておりますが、小さなダメージは写真には写らないようなものもありますので、ご理解とご了承くださいますようお願い致します。#アンティーク#antique#ブロカント＃フランスアンティーク#Brocante#DIGOIN#クレイユモントロー#SARREGUEMINES＃サルグミンヌ#CREILETMONTEREAU#CREIL#LONGWY#ロンウィー#リモージュ#limoges#リュネヴィル#luneville#アンティークプレート#オクトゴナル#octogonale＃アンティーク皿#花リム#クレイユ#モントロー