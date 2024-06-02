ソファ SPIGA キャンディ estic

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※他サイトにても出品中突然の削除もご了承くださいまたご購入前は必ずコメントください(。ᵕᴗᵕ。)スピガesticキャンディ3P右カウチソファー品番CAD-38Nお色NoJ107BK濃いグレー、ブラック色味は8枚目のお写真が実物のお色となりますのでご参考ください。当時定価17万程で購入現在20万程しますサイズは写真へ掲載しましたので御参照ください足を伸ばせて座れるのでとても楽でL型カウチが置けない人にもとても良いかと思います。・本体4年前に購入・クッション(別売り)1つ定価1万5千くらいはしました。半年前購入大きな傷汚れなし大事に使っていた為まだまだお使い頂けます。全てカバーはホームクリーニング可能脚部分のフェルト新品でお付けします。ペット、喫煙者なしこの度ソファーの買い替えのお譲り致します。中古品である事をご理解頂ける方のみお願い致します。