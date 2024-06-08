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SPODE 英国製　ヴィンテージ　小皿　2枚
商品番号 J83630007853
商品名

SPODE 英国製　ヴィンテージ　小皿　2枚
ブランド名 スポード
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリスのアンティークマーケットで購入致しました。ヴィンテージ品なので、裏側はそれなりに傷がございます。表面一箇所も元からのような傷がございます。写真をよくご覧になりご理解ある方のみお願い致します。レアなお色味です★ピンク寄りの赤で可愛いです。◆ブランド…SPODE◆直径15㎝弱お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート素材···陶磁器(セラミック)多少のお値引きできますのでご相談ください。
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