モリシゲ家具サイドテーブル

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商品詳細
引っ越しの為、整理しており、出品します。購入時は8万円程度で購入してます。脚部、天板ともに光沢のある使用となっております。天板のサイドは250×800mm、高さ500mmです。2個あります。ここでは1個で出品致します。2個ご希望の方がいらっしゃいましたら対応致します。中古品にご理解いただけましたらよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/assessor162703.html
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