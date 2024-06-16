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ニトリ 3人用布張りソファ
商品番号 N93092536652
商品名

ニトリ 3人用布張りソファ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリ3人用布張りソファ購入時79,990円テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風サイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）色…ターコイズブルー引越しのため出品します。3年ほど使用、使用感ありペット、喫煙なし中古品のためご理解頂ける方のみご購入ください。
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