【関東圏のみ】子ども用ベッド システムベッド

子ども用ベッドになります。170cm未満で70kg以下であれば大人でも使えます。こちらで購入後半年ほど使いましたが、部屋の構造上使うのに不便が生じた為出品しました。取り扱い説明書がない為、受け渡し時の口頭になります。サイズにつきましては測る前にバラしてしまった為、大体のサイズを測りますので、気になる方はコメント下さい。よろしくお願いします。写真に写っているクリアケースは付きません物はかなり丈夫な物になります。接続部は金具による物ですので、きちんと組み付ければビクともしません。ただし重い物になります。直接のみの対応になります。素材···木製



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