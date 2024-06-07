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【エステ・マツエク等】折りたたみマッサージベッド
商品番号 Q11847171284
商品名

【エステ・マツエク等】折りたたみマッサージベッド
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

折りたたみマッサージベッド（木製・有孔）お客様のご要望にお応えし、11段階の高さ調整機能付軽量折りたたみマッサージベッド（木製・有孔）・木製の中では最軽量の12.5kgです。気軽に持ち運べる折りたたみマッサージ　・エステスツールOR（ビニールレザー）：ソファのような座り心地柔らかい座面クッション。ガス圧昇降レバーで高さ調節簡単。\u2028【仕様】\u2028[セット内容]・軽量折りたたみマッサージベッド（木製・有孔）：（チョコレートブラウン）【メーカー（発売元/製造元）】\u2028(株)ワールドジェイビー（7エステオリジナル商品）自宅でマツエク用に5〜6回購入しました。急な宿泊者のベッドとしても使えます。
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