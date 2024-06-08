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商品詳細
定価300.000円越えのアメジストドーム。超綺麗な特大アメジストドームです素晴らしい波動とパワーを放っている、最高品質のアメジストドームです。アメジストドームは良い運気を集め、財運や事業の成功をもたらすとされています。空間の浄化効果も高いので、気の入り口である玄関や、人の集まるリビングなどに置くのがオススメです。☆サイズは、タテ約36cmヨコ約22cm重さ約11.4Kgと、フロアーだけでなく、棚や卓上などに置くのにちょうど良いベストサイズです。
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