【マットレス付き】ロフトベッド パイプベッド 耐荷重150kg 高さ130cm

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商品仕様：素材スチール対象年齢：6歳以上商品サイズ：幅241×奥行105×高さ131cm梱包個数：1梱包サイズ：幅108×奥行40×高さ24cm重量（Netweight）：43.5kg耐荷重：約150KG組立品/完成品：組立品商品の説明：おすすめポイント：・階段付き・ハンガーポール4本付き・開放感のあるロータイプ・たっぷり収納空間・コンセント付き・安心の耐荷重150kgお部屋のスペースを最大限に有効活用しませんか？ロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりしましょう！様々なシーンで活用できるロフトベッド、アイディア次第でいろいろな使い方可能。1.ベッド下を部屋干し空間として2.ベッド下をクローゼット・収納スペースとして3.座椅子を置くとのんびりくつろぎスペースに4.別売りのシングルベッドを下に置けば二段ベッドに