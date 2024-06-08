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【2脚セット】 ハイスツール ゲンブI BE ベージュ 組立品
商品番号 P69396431166
商品名

【2脚セット】 ハイスツール ゲンブI BE ベージュ 組立品
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【2脚セット】ハイスツールゲンブIBEベージュ組立品⭐2546435アイアンフレームと座面の質感がベストマッチ！商品説明この商品は下記内容×2セットでお届けします。和風モダンなお部屋からレトロ調のお部屋まで幅広いシーンにマッチします。シックな雰囲気のスツール【注意事項】・直射日光の当たる場所又は熱・火は避けて下さい。・必ず本来の用途だけにご使用下さい。・水平を保てる場所に設置し、ご使用して下さい。・こちらは一般家庭向け商品となり業務使用を前提とした構造になっておりません。スペック【カラー】ベージュ【サイズ(約)】幅40×奥行40×高さ63cm座面高63cm【重量】約3.5kg【梱包サイズ】幅62×奥行60×高さ18cm　2脚入り【材質】張地：ファブリック中材：ウレタン・合板フレーム：スチール【生産国】中国【組立てについて】・本品はお客様にて組立ての作業が必要となります。・商品の組立て開始前に、部材不足・破損がないか必ずご確認ください。【ご注意事項】本商品は、北海道・沖縄・離島への配送はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
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