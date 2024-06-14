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商品詳細
スケートボードスツール☆サイドテーブル☆チェア☆2wayスツール☆インテリア【スケートボード部分のカラー】⚫︎ナチュラル【金具部分のカラー】⚫︎ブラック【サイズ】⚫︎全体の高さ約49cmスケートボード部分のサイズ⚫︎横幅約79cm⚫︎幅約21cm金具部分のサイズ⚫︎幅約31cm⚫︎横約64cm【状態】椅子ではなくインテリアとして使用していましたので、とても綺麗です！★発送の際はコンパクトにまとめる為にパーツをバラしてから発送します。それぞれ綺麗にしっかりと梱包して傷がつかないようにします！☆スツールだけでなく、サイドテーブル、ディスプレイなど様々な用途に使える、スケートボードのカタチをしたおしゃれなアイテム。玄関に飾るだけで、ちょっと靴を履くときもとっても便利。アイデア次第で様々なコーディネイトをお楽しみ頂けます。木とスチールの異素材をミックスしたデザインがビンテージな空間を演出。スチールには滑り止めがついているのでとっても安全。遊び心満載のインテリアで自分だけのオリジナル空間をつくりませんか？#スツール#チェア#椅子#サイドテーブル#スケートボード#スケボー#インテリア#スケートボードスツール#ストリート
http://narcologia.ru/goods/ramshackle603166.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy986853.html
http://narcologia.ru/goods/injure364567.html
スケートボードスツール ナチュラル 2way サイドテーブル チェア 椅子 美品
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