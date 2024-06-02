GE460 Butterfly Easy Chair Leather（2脚）

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当方、兵庫県の丹波篠山市ですが、直接引き取りに来られ方大歓迎です。値引き相談に応じます。テイスト...ナチュラル、北欧カラー...ブラウン主な張り地...天然皮革（本革）ハンスJ.ウェグナーの代表作の１つであるこのイージーチェア。安心感・快適さに優れ、四本脚の芸術的なフォルムを持つこのイージーチェア。背・座・脚のどの部分を取ってみても、直線と曲線の絶妙なバランスがウェグナーのデザイナーとしての美的感覚とうまく融合しています。四本脚の構造が優れた安定性を持ち、座面と背もたれに配置した柔らかなクッションと相まって座り心地は抜群です。美しい木目を持つ高級な木材を使用しているため、上品なクッションとの相性が良く高級感を感じさせます。＊この商品はリプロダクト商品となります。1枚目の写真向かって左側を①、右側を②とします。３，４枚目の写真のように②の座面に少し皺があります。また5，6枚目の写真のように背もたれの合板に剥がれが見られます。5年前に購入後、自宅の居間で使っていましたので、上記以外にも多少の使用感はあるものとお考え頂けますと幸いです。素材フレーム：アッシュ突板、アッシュ無垢材座面：本革、ウレタンフォームサイズw645d710h700sh380mm