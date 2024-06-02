【シングル】すのこベッド折りたたみベッド 4つ折り湿気カビ対策耐荷重200kg

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Description【商品仕様】商品サイズ：（シングルサイズ）使用時：幅195×奥行97×厚み2.5cm収納時：幅46×奥行97×厚み11cm静止耐荷重：約200KG素材：本体：天然桐材滑り止め：EVAカラー:ナチュラル組立品/完成品:組立品【おススメポイント】1.【全天然木素材ベッド】強度と存在感のフレーム、ナチュラル桐材を採用して天然桐材こその味わい。優れた湿気対策·防カビ·防虫桐天然材を利用します。2.【滑り止め付きで不快なガタツキ防止】滑り止めが付いているので、危険なガタツキを一切許しません。ぐらつきもなくなり、床もキズづかずに済みます。3.【優れた通気性】通気性に優れたすのこを使用しているので、汗や湿気を逃す。4.【使いやすい折り畳めるタイプ】使わない時は折りたたんで収納できる便利な折りたたみベッドです。ワンルームやコンパクトなお部屋にも置きやすい省スペース仕様です。5.【ご注意・付属品】简単な組み立て品★六角レンチと組立マニュアル付属注意：※天然木特有の臭いがある場合がございます。臭いが気になる場合は、開封時・組立時に換気を行なってください。