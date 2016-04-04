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【セミダブル】ヘルスウェーブゴールドすややかD.C.Version
商品番号 R83292606897
商品名

【セミダブル】ヘルスウェーブゴールドすややかD.C.Version
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 56,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヘルスウェーブゴールドすややかD.C.Version実際に米国カイロドクターも施術院でD.C.versionを使用しています。また日本成人病予防協会の推奨品です。新品未使用ですが箱なしです。サイズ：セミダブル定価：275,000円枕も出品中です！
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