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- 【セミダブル】ヘルスウェーブゴールドすややかD.C.Version
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商品詳細
ヘルスウェーブゴールドすややかD.C.Version実際に米国カイロドクターも施術院でD.C.versionを使用しています。また日本成人病予防協会の推奨品です。新品未使用ですが箱なしです。サイズ：セミダブル定価：275,000円枕も出品中です！
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