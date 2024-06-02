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【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦松竹文　四方角花瓶。
商品番号 E77675373218
商品名

【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦松竹文　四方角花瓶。
ブランド名 ゲンエモン
特別価格 税込 13,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯　舘林源右衛門作の花瓶になります。この花瓶は源右衛門特有の技法で作成された松竹文の四方角花瓶です。源右衛門作の中でも逸品の作品です。図柄はすべて手描きになります。木箱は古いですが花瓶は未使用品です。【花瓶の寸法】高さ２８.５㎝、縦幅横幅１４.５㎝。【共箱】木箱。【窯元価格】￥２２０,０００.－【送料】送料込みです。種類…花瓶素材…陶磁器焼物ブランド…源右衛門　有田焼
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