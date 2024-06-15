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直筆サイン ふなつかずき 複製原画 リトグラフ 華麗なる食卓 ふなつ一輝
商品番号 B84231514445
商品名

直筆サイン ふなつかずき 複製原画 リトグラフ 華麗なる食卓 ふなつ一輝
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イベントにて2023年に購入後、暗所にて保管しておりました。約49×28cm直筆サインふなつかずき複製原画リトグラフ華麗なる食卓ヤングジャンプ妖怪少女モンスガ瞬きよりも疾くふなつ一輝サインリトグラフ原画
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