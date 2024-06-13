GMGN262○karimoku / カリモク 2人掛けソファ ラブソファ 長椅

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商品詳細
GMGN262○karimoku/カリモク2人掛けソファラブソファ長椅子ファブリックヨーロピアンエレガントクラシック展示品□□商品説明□□1947年創業karimoku（カリモク）は日本を代表する老舗家具のトップメーカーです。\"100歳の木を使うならその年輪にふさわしい家具をつくりたい\"をコンセプトにその造りの良さで高い評価を得ています。約:実寸サイズ（mm）w1500×d830×h770×sh430※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【AB】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Eランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい
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