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- 希少品 箱付 未使用 ノリタケ クラフト コレクション 醤油差し オイルポット
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商品詳細
未使用品長期自宅保管約50年前のお品物になります1970年代ノリタケのクラフトコレクションです2点セット箱付き醤油差しとして、オイルを入れたり、様々な調味料を入れて使用出来ます↓↓他にも出品しております↓↓#SHALOM_陶芸_食器_茶道具④
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