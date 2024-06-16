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希少品 箱付 未使用 ノリタケ クラフト コレクション 醤油差し オイルポット
商品番号 X59099552713
商品名

希少品 箱付 未使用 ノリタケ クラフト コレクション 醤油差し オイルポット
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品長期自宅保管約50年前のお品物になります1970年代ノリタケのクラフトコレクションです2点セット箱付き醤油差しとして、オイルを入れたり、様々な調味料を入れて使用出来ます↓↓他にも出品しております↓↓#SHALOM_陶芸_食器_茶道具④
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