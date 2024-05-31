ゼブラ柄ソファ、2人掛け ファブリック ローソファ二人掛けソファリビングソファ

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商品詳細
ProductFeaturesゼブラ柄ソファ、ソファソファー2人掛けファブリックローソファ二人掛けソファリビングソファコンパクトかわいい、おしゃれを極める個性派ソファ、丸い優しいフォルムがお部屋をやら若い印象を与える。まだ、肘無しタイプで、一般的なソファよりもコンパクトなサイズ、一人暮らしやワンルームのほうにもおススメ材質：ファブリック(座面周り合成皮革ＰＶＣ）、Sバネ、ウレタンフォーム、木脚
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