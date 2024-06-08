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大倉陶園　黒猫　黒猫親子　プレート　飾り皿
商品番号 H35692425571
商品名

大倉陶園　黒猫　黒猫親子　プレート　飾り皿
ブランド名 大倉陶園
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大倉陶園　黒猫親子　ペアプレート未使用品です。◎化粧箱／取扱書／パンフレット／飾り台２客サイズは直径１１cm高さ２cmです。
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