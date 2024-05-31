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原石ローズクォーツ
商品番号 U63475522449
商品名

原石ローズクォーツ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 13,480 円
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商品詳細

高さ約17.5cm幅約12cm厚さ約7cm重さ2427g種類...風水素材...石材高さ...～19.9cm浄化済占い祈祷師みずきかのん先生の祈りと幸せが特別に込められているパワーストーンです。【いいね！♡】の登録をしてくださった方には値引き交渉可能です。#天然石　＃観賞石#飾り石#原石　#ローズクォーツ　#みずきかのん　#パワーストーン
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