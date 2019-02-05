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MoMA 草間彌生 箱付き‼︎DOTS スケートボード スモールドット レッド
商品番号 B41215396409
商品名

MoMA 草間彌生 箱付き‼︎DOTS スケートボード スモールドット レッド
ブランド名 モマ
特別価格 税込 14,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☆リビングに飾っていましたが、引っ越しを機に出品します。箱は保管していた為、シミ汚れや破け等ございます。お写真でご確認頂ければと思います。神経質な方はご遠慮下さい。主な素材···木製装飾品
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