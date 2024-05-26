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スワロフスキー　新品未使用　2004年　廃盤品　ウェザーフロッグ　カエル
商品番号 D68003869198
商品名

スワロフスキー　新品未使用　2004年　廃盤品　ウェザーフロッグ　カエル
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカの正規店で購入しました。購入後自宅保管していました。ペット、喫煙者はいません。外箱に元々あったスレがあります。（写真5)内箱の蓋に汚れがあります。(写真4)スワロフスキー2004年廃盤品『ウェザーフロッグ,ゴールドコーティング』です。テーマ「YourSpecialTreasures」の１つ。天気の変化を予想する、カエルの天気予報器具をモチーフにした作品。ファセットを施したクリアクリスタルがきらめきます。ゴールドコーティングを施しています。#カエル#スワロフスキー主な素材···ガラス・クリスタル
http://narcologia.ru/goods/procurement248633.html
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http://narcologia.ru/goods/insignificant473482.html
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