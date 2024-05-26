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- スワロフスキー 新品未使用 2004年 廃盤品 ウェザーフロッグ カエル
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商品詳細
アメリカの正規店で購入しました。購入後自宅保管していました。ペット、喫煙者はいません。外箱に元々あったスレがあります。（写真5)内箱の蓋に汚れがあります。(写真4)スワロフスキー2004年廃盤品『ウェザーフロッグ,ゴールドコーティング』です。テーマ「YourSpecialTreasures」の１つ。天気の変化を予想する、カエルの天気予報器具をモチーフにした作品。ファセットを施したクリアクリスタルがきらめきます。ゴールドコーティングを施しています。#カエル#スワロフスキー主な素材···ガラス・クリスタル
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