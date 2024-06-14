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- 華やか♬アルコールインクアートHANA«大 »原画
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商品詳細
テイスト···その他主な素材···木製壁飾りの種類···パネル寸法はお写真で確認を！額縁はダイソー作家名HannahM157YouTubeflowerfierteHannahYouTubeにてご紹介しています。アルコールインクアートダイナミックにしあげました。額縁はつけてお届けしますが、変更されるのもおすすめです。アルコールインクアートとは風で描く抽象的なアート。インクと風の混ざり具合でデザインが決まります。光の下限でアートのゴールドラインも目立ちますインパクトあります！大きいので、プレゼントにもオススメです。階段付近に飾るのもありだと思いますよ。これは良い！と思う方にお安く販売致します。気に入って貰えたら嬉しいです。郵送込みの為お値引が限度です。ご了承くださいませー。直射日光を避けると色落ち防げます。
http://narcologia.ru/goods/recycling653414.html
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