※NEW 本物 長渕 剛さん お気に入り ホワイト ブレスレット！！

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★☆★値下げ不可早い者勝ちです★☆★長渕さんここ最近インスタyoutubeツアー各メディア着用ホワイトブレスレットです長渕さんと全て同じ本物です。出品のブレスレットは長渕さん購入先での購入ではございませんがサイズデザイン石の産地など全て長渕さんと同じ物をストーン業者に仕入れてもらって組んでもらいました。物は長渕さんと全て同じ本物になりますのでご安心ください。画像3枚目の上の写真の着用イメージの他のブレスレット３つはもちろん含まれませんのでよろしくお願いします。お安く譲ります。値引きは出来ません。即,購入大歓迎です。よろしくお願いします。