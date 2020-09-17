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ポケモンカード カイリュー 040/051 2012
商品番号 B45634498371
商品名

ポケモンカード カイリュー 040/051 2012
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードカイリュー040/0512012年入手時からスリーブに入れて保管しています。素人判断ですが特に目立った傷や汚れもなく綺麗な状態かと思います。写真でご確認をお願いします。自宅保管でご理解頂ける方のみご購入をお願いします。即購入OK値段交渉OK発送時はスリーブに入れて折れ・濡れ対策をして発送いたします。しっかり梱包しますのでご安心下さい。ネコポスかゆうパケットポストにて送らせて頂きます。★プラス200円で宅急便コンパクト、ゆうパケットプラスに変更可能です。
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