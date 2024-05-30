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- 工芸美術品 日展作家 青木龍山 (稔雄) 天目 角銘々皿 五枚
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商品詳細
青木龍山作天目 角銘々皿五枚組になります。サイズ縦横約11cm厚み約1.5となっております。古い物ですので、傷等ございます。お写真スライドしご覧下さい。
http://narcologia.ru/goods/scissoring134296.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical604201.html
http://narcologia.ru/goods/message37427.html
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