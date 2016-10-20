カリモク60 Kチェア2シーターソファ

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引っ越しの為出品いたします。カリモク60、現在、販売終了している旧デザインのタープグリーンのKチェア2シーターソファです。廃盤モデルですので、希少なデザインだと思います。・座面は目立つ色やけや汚れはありません。・手すりや足に細かいキズなどあります。写真をご参考下さい全体的に使用感ありますが機能的には問題ありません。写真をよくご確認の上、ご購入くださいシート＝ファブリックタイプ/タープグリーンフレーム＝ラバーウッド/ウォールナット【発送】たのメル便(送料込み)300㎝サイズ(12000円)【サイズ】約W133×D70×H70、SH37cmテイスト···ナチュラル、北欧カラー···グリーンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）