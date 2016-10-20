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カリモク60 Kチェア2シーターソファ
商品番号 M57298943111
商品名

カリモク60 Kチェア2シーターソファ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 15,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引っ越しの為出品いたします。カリモク60、現在、販売終了している旧デザインのタープグリーンのKチェア2シーターソファです。廃盤モデルですので、希少なデザインだと思います。・座面は目立つ色やけや汚れはありません。・手すりや足に細かいキズなどあります。写真をご参考下さい全体的に使用感ありますが機能的には問題ありません。写真をよくご確認の上、ご購入くださいシート＝ファブリックタイプ/タープグリーンフレーム＝ラバーウッド/ウォールナット【発送】たのメル便(送料込み)300㎝サイズ(12000円)【サイズ】約W133×D70×H70、SH37cmテイスト···ナチュラル、北欧カラー···グリーンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）
http://narcologia.ru/goods/appendectomy107453.html
http://narcologia.ru/goods/composite670254.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly922484.html
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