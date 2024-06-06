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ノリタケ大皿
商品番号 Y10758870928
商品名

ノリタケ大皿
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

豪華なノリタケの大皿になります。食器としては未使用です、飾っていた物ですが、小さなキズがあります。２番目の写真で確認して下さい。飾り皿としても、上品で素敵です。サイズ直径３１センチお好きな方よろしくお願い致します。
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