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商品詳細
豪華なノリタケの大皿になります。食器としては未使用です、飾っていた物ですが、小さなキズがあります。２番目の写真で確認して下さい。飾り皿としても、上品で素敵です。サイズ直径３１センチお好きな方よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/navigate89630.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis689244.html
http://narcologia.ru/goods/protein376434.html
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