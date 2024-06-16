CORO 収納ベンチ ブラック

o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆他アプリ等でも出品しているため突然売り切れになる可能性もございますので、コメントにて確認後にご購入よろしくお願い致します(﹡ˆ﹀ˆ﹡)こちらの商品はお値下げ不可となります。土日祝は発送お休みです。沖縄県、離島への発送は不可となります。日時、時間指定不可他にも沢山の家具を出品中です！よければご覧下さい(^^)→#新生活応援〜R〜o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆CORO 収納ベンチです座面が蓋になっていて、中は収納出来ますこどものおもちゃ箱や、収納に役立ちますサイズ・容量幅760×奥行380×高さ385mm（梱包サイズ：幅775×奥行410×高さ425mm）収納内部サイズ：幅660×奥行280×深さ285mm本体重量：6.9kg（梱包重量：7.9kg）完成品（1個口）規格張り材：合成皮革（PVC）内材：ウレタンフォームプラスチック原産国：中国



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