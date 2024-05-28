テイルズオブエクシリア エリーゼ　レイア　ミラ 特製グラス

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商品詳細
グラス３点です。外箱に色あせが見られますが、グラスは未使用で美品です。#ティポ#ufotableCafe#TOX
http://narcologia.ru/goods/symmetric306745.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial915416.html
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