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テイルズオブエクシリア エリーゼ　レイア　ミラ 特製グラス
商品番号 X46229168617
商品名

テイルズオブエクシリア エリーゼ　レイア　ミラ 特製グラス
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グラス３点です。外箱に色あせが見られますが、グラスは未使用で美品です。#ティポ#ufotableCafe#TOX
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