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⚫︎フランスアンティーク⚫︎クレイユモントロー窯／ココア色デイジーのプレート平皿
商品番号 Y25506767867
商品名

⚫︎フランスアンティーク⚫︎クレイユモントロー窯／ココア色デイジーのプレート平皿
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。クレイユモントロー窯　　19世紀頃　MARGUERITESシリーズココア色が素敵な平皿プレートです。お色もさることながら愛らしい花々が可憐なお品。是非お手元に‥size：径　約23cm○古いお品物になります。　アンティーク、ブロカントにご理解頂ける方の　お取り引きをお願い致します。●中央付近にカトラリーキズは極僅かにございます。●細かな貫入への淡い色入りにより、　　部分的に淡いシミが裏表にございます。●裏面に窯跡、エッジの一部にざらつきがございます。○年代を経ていますので大きなダメージ、カケ以外は　味わいと感じて頂けますとうれしいです。○極小のチップ、キズ、クラックなど　見逃してしまう場合もございます。。○ダメージ等、画像で充分ご確認の上　お取り引きをお願い致します‥フランスアンティークアンティークブロカント蚤の市食器陶器クレイユモントローハグオーワーハンドメイド　アスティエ骨董レア
http://narcologia.ru/goods/flight398228.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln454002.html
http://narcologia.ru/goods/organization637562.html

⚫︎フランスアンティーク⚫︎クレイユモントロー窯／ココア色デイジーのプレート平皿
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