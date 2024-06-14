⚫︎フランスアンティーク⚫︎クレイユモントロー窯／ココア色デイジーのプレート平皿

ご覧頂きありがとうございます。クレイユモントロー窯 19世紀頃 MARGUERITESシリーズココア色が素敵な平皿プレートです。お色もさることながら愛らしい花々が可憐なお品。是非お手元に‥size：径 約23cm○古いお品物になります。 アンティーク、ブロカントにご理解頂ける方の お取り引きをお願い致します。●中央付近にカトラリーキズは極僅かにございます。●細かな貫入への淡い色入りにより、 部分的に淡いシミが裏表にございます。●裏面に窯跡、エッジの一部にざらつきがございます。○年代を経ていますので大きなダメージ、カケ以外は 味わいと感じて頂けますとうれしいです。○極小のチップ、キズ、クラックなど 見逃してしまう場合もございます。。○ダメージ等、画像で充分ご確認の上 お取り引きをお願い致します‥フランスアンティークアンティークブロカント蚤の市食器陶器クレイユモントローハグオーワーハンドメイド アスティエ骨董レア



⚫︎フランスアンティーク⚫︎クレイユモントロー窯／ココア色デイジー ...



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