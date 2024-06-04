エルメス 灰皿 小物入れ

民族衣装の絵柄が珍しい、エルメスのアクセサリートレイです。全くの未使用品ですが、少々錆びている箇所がございます。また、小傷や小さな汚れ等あるかもしれません。素人検品ですので、ご理解お願い致します。返品返金は致しかねますので状態をよくご確認のうえ、ご購入お願い致します。縦16cm×横19cm高さ3.5cm※若干の誤差はご容赦ください。おしゃれなインテリアとして、たのしんで頂ければ幸いです❀



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