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イブサンローラン　カップ\u0026ソーサー、デザート皿
商品番号 D54069973608
商品名

イブサンローラン　カップ\u0026ソーサー、デザート皿
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:YvesSaintLaurent、イヴサンローラン\u003c内容\u003e・コーヒーカップ　2個・ソーサー　2枚・ケーキ皿　2枚カップ…高さ:7.3cm口径:7cm　　　　底径:5.5cmソーサー…直径14.5cmケーキ皿…直径19.5cm美品だと思いますが、自宅保管品ですので、画像でご確認ください。専用箱はありませんので、傷みの無いよう梱包しお届けいたします。もともとはカップ5客ありましたが、3客は使用していますので、今回は外してペアで出品しました。#イブサンローラン#コーヒーカップ#デザート皿#ケーキ皿#カップ\u0026ソーサー#リボン#ブランド#サンローラン
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