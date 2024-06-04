イブサンローラン　カップ\u0026ソーサー、デザート皿

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商品詳細
ブランド:YvesSaintLaurent、イヴサンローラン\u003c内容\u003e・コーヒーカップ 2個・ソーサー 2枚・ケーキ皿 2枚カップ…高さ:7.3cm口径:7cm 底径:5.5cmソーサー…直径14.5cmケーキ皿…直径19.5cm美品だと思いますが、自宅保管品ですので、画像でご確認ください。専用箱はありませんので、傷みの無いよう梱包しお届けいたします。もともとはカップ5客ありましたが、3客は使用していますので、今回は外してペアで出品しました。#イブサンローラン#コーヒーカップ#デザート皿#ケーキ皿#カップ\u0026ソーサー#リボン#ブランド#サンローラン
http://narcologia.ru/goods/cryptographic908337.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper35509.html
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