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ウマ娘 スマートファルコン 蹄鉄 アクリル キーホルダー
商品番号 C64384577645
商品名

ウマ娘 スマートファルコン 蹄鉄 アクリル キーホルダー
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 6,500 円
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商品詳細

数年前、サイストアにて正規購入しました。新品未使用ですが、長期保管により細かい傷やスレはあるかもしれません。過度に気にされる方は購入ご遠慮ください。メルカリ便で即日発送いたします。
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