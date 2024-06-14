コッパー入りアゲート 瑪瑙 スフィア 丸玉 置物 パワーストーン 幸運 ラッキー

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●コッパーは銀に次いで伝導性に優れる魔術師の石と呼ばれてきた歴史があります。また、非常に柔らかい金属でもあることから、エネルギーを伝え、受け止めるという意味を持っており、対人コミュニケーションや人と人の仲介をサポートしたり、性格を柔らかくしたり物事を受容するおおらかな心をもたらしたりといった効果が期待できます。★実物撮影★※写真の商品と実際の商品はブラウザ環境によって、多少色味が異なる場合がございます。天然石のため、クラック、かけ、凹み、インクルージョン（内包物）など予めご了承ください。#コッパー入りアゲート#インテリア#パワーストーン#プレゼント#恋愛運#ラッキー#風水晶#魔除け#お守り#開運#置物#風水#小物#浄化#誕生石#一点も種類···風水素材···石材