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ヒマラヤ水晶　マニハール　ポイント　天然石
商品番号 G89469428808
商品名

ヒマラヤ水晶　マニハール　ポイント　天然石
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒマラヤ水晶（マニハール）サイズ　約70×25×20㎜※天然石の為、クラック・傷・インクルージョン・凹み・欠け等がある場合がございます。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical651501.html
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