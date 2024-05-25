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七夕発売 1/12サイズ 郵便ポスト フィギュア 2つセット
商品番号 W23187295672
商品名

七夕発売 1/12サイズ 郵便ポスト フィギュア 2つセット
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,637 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(⋆ᵕᴗᵕ⋆).+*ペコ☆即購入OK☆匿名発送(ゆうパケットプラス)☆24時間以内発送本日7/7発売の1／12サイズ郵便差出箱13号フィギュアとなります。こちら2つセット販売です。本物そっくりで見てるだけでワクワクしますよ♡中央に穴の開いた上部パーツが付属。これに交換することで、貯金箱や使用済み切手などを入れる小物入れとしても使えます。左側面の扉は開閉させることができるため、中に入れたものも取り出し可能です新品未開封郵便ポストフィギュア1/12サイズ郵便差出箱13号　フィギュア定価　1500円サイズ：約W68×H120×D50mm素材：ABS樹脂*注意事項*郵便局にて直接購入してます。袋から開封していないので見えない小傷や汚れある場合ございます。予めご了承くださいませ。
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