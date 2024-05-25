庭園水晶　幽霊水晶　ガーデンクォーツ　ファントムクォーツ　パワーストーン　天然石

☆幻想的な色合いのブラジル産のガーデンクォーツ（庭園水晶）を出品します！！！☆重さ493ｇ高さ8.1ｃｍ程です。非常に細かな結晶がありますので、お手を触れる際はご注意下さい。#サクの鉱物展-----------------------------------------このガーデンクォーツは水晶の中にまるで、庭園が作られているかの様な幻想的な見た目からその名が付けられました。水晶が出来上がる最中に、緑色の鉱物が混ざることでこの様になるそうです。水晶の透明度も高く、中の幻想的な風景も見えやすいです！！ガーデンクォーツは「癒し」と「浄化」をもたらす石です。★水晶宝石言葉:純粋、繁栄、調和 水晶は浄化の力があり、邪気を払ってくれる力があるとされています。古来より、魔除けや呪術にも使われていた歴史があります。また、創造力や直感力といった感性を引き出す石です。是非、お守りとして、インテリアとしてお使いください。☆送料込みで東京都からの発送です。☆サイズは画像を参考にお願いします。☆即購入、無言購入も歓迎です。☆台座もお付けします。☆リビングや玄関に置くのがオススメで風水として、パワーストーンとして、インテリアとしてもお使いいただけます。☆誕生日やお祝いごとなど、プレゼントにもオススメです。☆天然石の為、色むら等ありますがご理解ください。☆天然石の細かな結晶が付いてるので十分注意して取り扱いください。☆原石好きな方にもオススメです。#鉱物#開運#水晶クラスター#クォーツクラスター#クリスタル#クオーツクラスター



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