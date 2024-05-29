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ナルミ NARUMIコーヒカップセット
商品番号 B20810065649
商品名

ナルミ NARUMIコーヒカップセット
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)断捨離の為出品。◎箱、ビニールに入ったままです。◎素人確認ですが汚れはないようです。◎自宅保管の為、ご理解頂ける方、宜しくお願いいたします。
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