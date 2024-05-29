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【ジャンク品】水晶？ガラス？彫り 置物
商品番号 N60051435329
商品名

【ジャンク品】水晶？ガラス？彫り 置物
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品:水晶？ガラス？彫り置物サイズ:写真をご確認ください重さ:(木も込み)約480g素人のため合成水晶かガラスか判断がつきません。数カ所わずかな欠けと石と木の部分が取れているためジャンク品扱いとなっております。専用の箱などはございません。中古品、長期保管品の為傷、汚れなどございます。ご理解いただける方ご購入をお待ちしております。1106
http://narcologia.ru/goods/revamp451522.html
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