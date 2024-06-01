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OLD DOOR KNOB / アンティーク ドアノブ 2P
商品番号 V27899216761
商品名

OLD DOOR KNOB / アンティーク ドアノブ 2P
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OLDDOORKNOB/アンティークドアノブ2PSARGENT\u0026Coコネチカット州のNEWHAVELN製ドアノブ　ハンドルです。ずっしりとした重厚かつ品のあるハンドルパーツ。装飾が施されたカバー付き。ヨーロッパ買付け購入品。真鍮製　表面blackエナメル塗装仕上げハンドル:58φドア端からノブ中心まで:約60ドア厚:約30~55まで対応(5ミリ単位で6段階)内部ギミック77x30x14プレートW76x37
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